Augusta, minaccia titolare di un bar per ottenere un whisky gratis

Avrebbe minacciato il titolare di un bar, armato di coltello, per farsi ottenere un whisky gratuitamente, per poi fuggire. Protagonista dell'episodio, che si è consumato ieri ad Augusta, un clochard J.G., 58 anni, cittadino tedesco, celibe, censurato e senza fissa dimora.

Sul posto i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini.

L'uomo è stato trovato in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche e condotto all'Ospedale “Muscatello”, dove è stato ricoverato.

Il coltello è stato sequestrato. L'uomo è indagato per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere