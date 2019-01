Nel Palermitano, incendio in casa: soccorsa disabile

I vigili del fuoco hanno salvato la scorsa notte una donna disabile di 55 anni che è rimasta intrappolata nell'incendio di un appartamento, scaturito, secondo gli investigatori, dal corto circuito di una termocoperta, in via Cavour a Casteldaccia (Pa). Sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Brancaccio e diverse squadre dei pompieri nella palazzina a tre piani dove è divampato il rogo. L'edificio è stato poi messo in sicurezza.