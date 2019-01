Nasce a Palermo tavolo tecnico su new media e cyberbullismo

E’ stato istituito dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo, Pasquale D’Andrea, il tavolo tecnico New Media e cyberbullismo. L’obiettivo è quello di affrontare l’utilizzo scorretto dei new media, specie tra i preadolescenti e gli adolescenti, in termini di prevenzione, sostegno e contrasto e di coinvolgere in particolare la famiglia. Giovedì 10 gennaio alle 15, presso l’ex Real Fonderia si svolgerà la prima riunione plenaria del tavolo tecnico dove sarà firmata l’intesa tra il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e i soggetti che ne fanno parte. “E’ fondamentale procedere tutti verso un’unica direzione – ha affermato il Garante D’Andrea – e fornire gli strumenti necessari alla comprensione per un utilizzo corretto e consapevole dei new media e dei social, non soltanto ai giovani ma anche agli adulti. Inoltre bisogna far conoscere a tutti i livelli l’uso propositivo della Rete e le potenzialità che si possono ricavare da questo strumento. Il tavolo tecnico riunisce diverse professionalità e vuole essere un punto di riferimento e un osservatorio”. “Gli effetti dell’uso distorto dei new media sono ancora sottovaluti e in certi casi sconosciuti – ha spiegato Cetty Mannino, referente del tavolo tecnico new media e cyberbullismo -. Bisogna dunque fare ancora tanto lavoro d’informazione e per farlo è necessario tessere una fitta rete di dialogo tra diversi parti”. Al tavolo tecnico hanno aderito: la Polizia Postale, l’Università, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Asp, l’Ordine dei Giornalisti, l’Ordine degli Psicologi, l’Ordine degli Assistenti Sociali, diversi enti pubblici e privati, associazioni e il coordinamento delle associazioni familiari e ha visto la partecipazione attiva di oltre 150 studenti.