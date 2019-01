Siracusa, nel degrado la scuola di via di Villa Ortisi. LE FOTO

Porte aperte, finestre rotte, erbacce, ovunque tracce di atti vandalici nella scuola di Via di Villa Ortisi a Siracusa. La denuncia a firma dell'ex deputato regionale, Vincenzo Vinciullo, e i Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota e Mauro Basile, insieme al coordinatore del gruppo consiliare “Siracusa Protagonista” Alberto Palestro.

"Sono stati spesi - ha dichiarato Vinciullo - 871.586,88 euro di finanziamenti regionali e statali, fatti arrivare quando ero Assessore comunale della mia città e poi difesi stremamente da Deputato, sono andati perduti 167.618,55 euro di fondi comunali perché l’Amministrazione non ha trovato nemmeno il tempo di far mettere un catenaccio all’edificio scolastico, lasciandolo nelle mani di chiunque vuole vandalizzarlo e spogliarlo".

"L’abbandono in cui versa l’edificio, per noi sacro, di via di Villa Ortisi - hanno concluso Vinciullo, Castagnino, Alota, Basile e Palestro - è la prova della vostra incapacità di amministrare, della vostra ignoranza politica più barbara".

Chiedono le dimissioni della Giunta e del sindaco Italia.