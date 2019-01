Forestali siciliani, arrivano le retribuzioni di novembre e dicembre

"Buone notizie per i lavoratori forestali siciliani che hanno trascorso le feste natalizie senza stipendi e tredicesime" - a dirlo Ugl Siracusa.

La pubblicazione nella Gurs della norma della legge Finanziaria regionale che li riguarda, avvenuta lo scorso 18 dicembre, e la chiusura 21 della Ragioneria generale (21 dicembre), hanno fatto slittare le retribuzioni sia di novembre che delle tredicesime.

I sindacati si erano appellati al Presidente della Regione e all’assessore regionale all’agricoltura affinchè fossero attivare tutte le procedure possibili per risolvere il problema ma si è dovuto attendere l'anno nuovo per il pagamento e oggi il problema è completamente rientrato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale, Mario Candore, ha reso noto che "gli Uffici hanno completato le procedure per il pagamento degli stipendi dei lavoratori forestali dei mesi di Novembre e Dicembre 2018".