Agricoltura in ginocchio, Vinciullo: "Si chieda lo stato di calamità"

Maltempo, gelo e neve stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura in Sicilia.

L'ex deputato regionale, Vincenzo Vinciullo, lancia l'allarme e chiede che sia concesso lo stato di calamità.

"Il gelo, la neve e il vento hanno causato danni irreversibili in tutta la produzione agricola, dagli ortaggi in campo aperto al comparto serricolo, dal frumento alla frutta, dalle mandorle agli ulivi, compresa la zootecnia, non c’è un solo comparto agricolo che non stia soffrendo, in quanto non c’è un solo centimetro della nostra Provincia e di tutta la Regione che non sia stato colpito dalle avverse condizioni atmosferiche - dichiara Vincenzo Vinciullo."