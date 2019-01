Lentini, crolla il controsoffitto nella stanza del sindaco Bosco

E' crollato, la scorsa notte, il controsoffitto nella stanza del sindaco Saverio Bosco, all'interno del Comune di Lentini.

Il cedimento pare che sia dovuto a un'infiltrazione d'acqua, che avrebbero compromesso la struttura in cartongesso.

Il primo cittadino sui social rassicura tutti: "Il sindaco gode di ottima salute, come tutta la giunta e la sua maggioranza, il Palazzo un po’ meno, ma stiamo provvedendo a traslocare per avviarne i lavori di ristrutturazione".