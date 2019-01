Siracusa, ondata di freddo: De Simone "Attivare assistenza e supporto per i senzatetto"

Ripristinare assistenza e supporto ai senzatetto, in vista della seconda ondata di gelo che pare debba coinvolgere Siracusa.

Questa la richiesta del presidente della Consulta civica, Damiano De Simone, avanzata al sindaco Francesco Italia.

"È infatti previsto, per la giornata di domani, ma già a partire dalle ore serali e notturne, un notevole abbassamento delle temperature che, certamente, colpirà i più bisognosi. - dice De Simone - Ciò per mettere in condizioni Associazioni, Chiese e singoli cittadini, che possono dare ospitalità ed assistenza ai senzatetto ed alle persone in difficoltà che vivono in Città, come egregiamente fatto durante la recente ondata di gelo".