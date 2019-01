Nel catanese, Etna: nessun danno per scossa 4.1

Non risultano danni a persone o cose dopo le verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 4.1, registrata alle ore 00.50 in provincia di Catania, alle pendici dell'Etna. L'evento - con epicentro localizzato tra i comuni di Linguaglossa, Sant'Alfio e Milo - è stato avvertito dalla popolazione. ll Dipartimento della Protezione Civile continua a seguire l'evolversi della situazione in stretto raccordo con i centri di competenza (Ingv e Unifi) e con la Regione Sicilia.