Siracusa, studenti disabili: dalla Regione 97.000 euro

Novantasettemila euro stanziate per la provincia di Siracusa per i servizi di trasporto, igiene personale e assistenza alla comunicazione per le ragazze e i ragazzi diversamente abili. Ne dà notizia Vincenzo Vinciullo.

"L’Assessorato regionale della Famiglia - riferisce - ha emanato un decreto con il quale vengono assegnate alle Aree Metropolitane e ai Liberi Consorzi 2 milioni di euro, dei 19 stanziati nel 2017. Con l’anticipazione di questa somma, si può, da subito, fare ripartire il servizio - conclude - anche se si tratta di una somma inferiore a quella assegnata alle altre province siciliane di eguale dimensione".