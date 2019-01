Siracusa, Amenta: "Strano silenzio sull'area del nuovo ospedale"

"Uno strano e preoccupante silenzio pare essere calato sulla vicenda della Pizzuta quale area dove costruire il nuovo ospedale distrettuale di Siracusa".

Ad esprimersi così è il Vice Presidente di AnciSicilia, Paolo Amenta.

"Eppure - spiega Amenta - la Conferenza dei Sindaci della provincia, lo scorso 29 Novembre, convocata su richiesta dei Sindaci della zona montana, nell’esprimere piena contrarietà alla scelta fatta a maggioranza dal Consiglio comunale di Siracusa, in un documento congiunto, aveva dato mandato al suo Presidente, il Sindaco Francesco Italia, di chiedere incontri con il Presidente della Regione e con l’Asp, per procedere all’individuazione di una più funzionale area a ridosso dello svincolo Siracusa Sud e della rete autostradale, in quanto di immediata fruizione per un più ampio raggio di utenti. Ho l’impressione – conclude il Vice Presidente di AnciSicilia - che “qualcuno” voglia fare arenare le legittime rivendicazioni che arrivano dai territori già fortemente penalizzati dal punto di vista sanitario".