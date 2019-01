Noto, 346 mila euro per le case popolari Iacp

Stanziati 12 milioni di euro alla provincia di Siracusa dalla Regione siciliana per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Destinato un finanziamento di 496.230,00 euro per 18 alloggi nel Comune di Noto. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale

La gara si è celebrata e dopo l’aggiudicazione dei predetti lavori, con un ribasso notevole del 41%, è stata accertata un’economia per 150.000 euro.