Siracusa, riscaldamenti nelle scuole: ex Provincia a lavoro

Collaborazione con i sindaci della provincia, e dover fronteggiare la crisi economia. Questa la sfida che sta affrontando il Libero Consorzio comunale per garantire i riscaldamenti agli studenti degli istituti superiori della provincia.

Questa mattina il capo del quinto settore ha ricevuto stamane una delegazione di studenti dell’istituto Maiorana Mattei di Avola.

Ma c’è anche un’altra situazione che l’Ente, su input del commissario straordinario, dott.ssa Carmela Floreno, sta monitorando con molta attenzione, quella relativa agli ultimi eventi sismici. Per quanto riguarda questo aspetto, tuttavia, non è pervenuta nessuna segnalazione da parte dei dirigenti scolastici, pertanto non si rilevano, ad oggi, danni né alle persone né alle cose. Nonostante questo, gli uffici preposti stanno effettuando puntuali verifiche sugli immobili di competenza.