Noto, minaccia di morte automobilista che occupa spazio disabili: denunciato

Un 69enne di Noto denunciato per minacce aggravate da futili motivi. L'uomo, reclamando il diritto di parcheggiare all’interno di uno spazio riservato ai disabili, e temporaneamente occupato da un altro automobilista, avrebbe minacciato l'altro di morte, dopo averlo spintonato.

All’uomo, possessore di porto d’armi, sono stati in via cautelare, ritirati i fucili che detiene.