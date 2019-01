Lentini, rapina a mano armata in banca: bottino 3.700 euro

Due individui, a volto coperto, si sono introdotti all'interno di una banca in Piazza della resistenza, armati di taglierino e, dopo aver minacciato i dipendenti, si sono impossessati di 3mila e 700 euro in contanti per poi darsi alla fuga. La rapina si è verificata ieri, intorno alle 10, a Lentini. Sul posto la Polizia di Stato: indagini in corso