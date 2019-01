Notte di fuoco a Siracusa, in fiamme un negozio, 4 auto e un camper: indagini in corso della Polizia

Notte di gran lavoro dei Vigili del fuoco a Siracusa. Tre gli interventi, scaglionati durante la nottata e diverse parti della città: il primo all'1,00: l'allarme è scattato in Via Bacchilide per l'incendio, di probabile matrice dolosa, di un esercizio commerciale che è stato parzialmente distrutto dalle fiamme.

All' 1.40, nuovo intervento in Viale Santa Panagia per l’incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, di quattro auto.

Alle 5, infine, chiamata in Via San Filippo Neri per l’incendio, di probabile matrice dolosa, di un camper.

In tutti e tre gli episodi sul posto sono intervenute le volanti della Polizia che hanno avviato le indagini del caso.