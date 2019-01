Decreto sicurezza, sei regioni pronte al ricorso

Umbria, Toscana ed Emilia Romagna hanno deliberato il ricorso alla Consulta: la norma sarà impugnata per sospetta "incostituzionalità". Anche la Sardegna è pronta a compiere lo stesso passo: nelle prossime ore porterà in giunta la proposta.

Secondo i governatori, l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e del diritto di residenza ai richiedenti asilo sta creando 'caos' applicativo su materie di competenza regionale quali salute, assistenza sociale, diritto allo studio, formazione professionale, edilizia residenziale pubblica.