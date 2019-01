Augusta, 84enne morto in casa da almeno 20 giorni: insieme a lui i suoi cani

E' morto nella solitudine della sua casa nel centro di Augusta un 84enne, ritrovato dai Carabinieri solo una ventina di giorni dopo.

Questo quanto ha stabilito l'ispezione cadaverica effettuata sul corpo di Carmelo Caio, secondo quanto riporta La Sicilia.it.

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nella cucina della sua abitazione. L’anziano era vedovo e viveva da solo, i suoi figli vivono all’estero. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati alcuni conoscenti che non avevano più avuto sue notizie. Insieme all'uomo sono morti anche i suoi due cani, probabilmente per mancanza di cibo e acqua.