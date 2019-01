Siracusa, in arrivo quattro nuovi anestesisti per l'Asp

Quattro anestesisti in arrivo per l'Asp di Siracusa. Oggi, infatti, hanno scelto la sede di destinazione i vincitori della mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione per la Sicilia Orientale, che questa mattina si sono presentati negli uffici dell’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania, capofila della procedura di bacino.

Trentaquattro in tutte le risorse da smistare per la Sicilia.