Corleone, moglie di un boss chiede reddito di inclusione

La moglie del capomafia di Corleone Rosario Lo Bue, Maria Maniscalco, lo 25 novembre ha presentato domanda al Comune per accedere al reddito di inclusione, che prevede un sostegno per le famiglie con Isee inferiore a 6.000 euro. Il servizio Politiche sociali ha dato il via libera all'Inps. Il neo sindaco Nicolò Nicolosi ha scoperto dopo una verifica che "qualcuno dal Servizio sociale del Comune ha addirittura telefonato alla signora Lo Bue per informarla che la domanda non era corretta, perché era stato inserito nel nucleo familiare il marito, attualmente detenuto. Così la signora ha presentato una seconda istanza". Il sindaco ha bloccato la procedura e annuncia l'apertura di un'indagine interna. "Sorge spontaneo il dubbio che la famiglia di un mafioso non sia proprio nullatenente", afferma Nicolosi. In passato la figlia di Totò Riina aveva chiesto il bonus bebè ai commissari che amministravano il Comune di Corleone, sciolto per mafia, i quali opposero un secco no.