Imprenditori giapponesi a Ferla per studiare pratiche virtuose ed esperienze ripetibili sul loro territorio

Imprenditori giapponesi in visita a Ferla, a partire da domani, per studiare pratiche virtuose ed esperienze ripetibili sul loro territorio.

A sollevare l'attenzione del Giappone il BorgoAlbergo, Scopri Ferla e la creazione del Primo Centro Olistico Comunale in Italia.

L'Ideatrice del progetto “H2.0 - Hasekura Program” Renata Piazza, esperta di turismo sostenibile e innovazione sociale, siracusana, residente in Giappone, ha coordinato insieme al Sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, e a Floriana Raudino, Responsabile dello Staff del Sindaco, la tappa nel borgo di Ferla ove gli ospiti conosceranno il modello di ricezione orizzontale BorgoAlbergo, conosceranno le ricette dell'enogastronomia a km0 del borgo e testeranno in prima persona le attività presso il Centro Olistico di Ferla.