Canicattini Bagni, voucher per anziani non autosufficienti: domande entro il 21 gennaio

Dovranno essere presentate entro il 21 Gennaio prossimo al Protocollo del Comune di Canicattini Bagni, o spedite per posta, le domande per usufruire della prosecuzione dell’intervento previsto dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti.

Sono destinatarie dell’intervento le famiglie che mantengono la persona anziana non autosufficiente ultrasettantacinquenne affetta da grave disabilità o invalidità al 100% convivente e residente con la famiglia.

Per accedere al voucher è necessario presentare una certificazione Isee con un valore massimo di 7.000 euro dell’intero nucleo familiare.