Siracusa, fermi i lavori per l’area attendamenti, containers e centro operativo della Protezione Civile

Fermi, da mesi, i lavori per la realizzazione dell’Area Attendamenti e Containers e per la costruzione della sede comunale della Protezione Civile, "il tutto nella più assoluta indifferenza dell’Amministrazione Comunale".

A denunciare la situazione è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

"Ancora una volta, ha concluso Vinciullo, non possiamo non condannare una Amministrazione Comunale assente ed incapace di risolvere i problemi esistenti, eppure le risorse ci sono e rischiano anche di andare in perenzione. Solo allora si renderanno conto del danno che hanno provocato alla nostra sfortunata città, che li ha lasciati ancora ad amministrare."