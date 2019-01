L'Eurialo perde a Pedara e resta ultima in classifica

L’Eurialo Siracusa si arrende al forte Pedara.

La squadra di casa, che lotta per la vittoria del campionato di serie C femminile, ha avuto la meglio in tre set. Il primo parziale si è concluso 25-14, il secondo 25-16 ed il terzo 25-7. L’Eurialo ha fatto quanto era nelle sue possibilità. In classifica le aretusee restano ultime a quota 4 punti insieme all’Adrano.

Nel campionato under 18, dopo il successo nello scontro al vertice di Giarratana, l’Eurialo affronterà martedì alle 17 al PalaCorso il primo impegno casalingo dell’anno solare contro l’Avola. Sulla carta match abbordabile per la capolista, che viaggia a punteggio pieno e che non dovrebbe incontrare ostacoli per conquistare la quinta vittoria consecutiva. Le avolesi sono penultime a quota 2, a meno 10 dalle verdeblù.