Catania, in fiamme la copertura di un palazzo

Un vasto incendio è divampato ieri sera sulla copertura di uno stabile di due piani in via Merlino a Catania. Lo stabile è stato evacuato e le persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco. Il rogo ha impegnato diverse squadre di pompieri, con 4 autobotti, un'autoscala, ed un mezzo con braccio telescopico tridimensionale.

Non si hanno notizie di persone coinvolte e non è ancora possibile risalire alle cause dell'incendio. Sul posto personale della Polizia Municipale e della Polizia di Stato.