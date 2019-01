Lotteria Italia, la fortuna bacia Siracusa: vinto un premio da 50.000 euro

Anche a Siracusa si fa festa dopo l'estrazione dei premi della Lotteria Italia.

Nel capoluogo aretuseo è stato vinto uno dei premi di seconda categoria, quelli che assegnano 50.000 euro.

Questa la serie fortunata: G 173049.

Altri quattro premi della stessa categoria arrivano in Sicilia: a Trapani, Messina, Giarre e Castelvetrano.

I vincitori, come ricordano le agenzia specializzate Agipronews e Agimeg, avranno ora 180 giorni per riscuotere i premi,