Appello del Papa per i 49 migranti su Sea Watch e Sea Eye

Un appello a fare sbarcare i migranti in mare, sulla Sea Watch e la Sea Eye, arriva da Papa Francesco. "Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di ong, in cerca di un porto sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato appello ai leader europei, perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone": è quanto ha detto il pontefice all'Angelus.

Salvini, crollato numero clandestini in Ue grazie a noi - "Frontex: "L'Italia ha fatto crollare il numero di clandestini in Europa". Volere è potere!" Lo scrive su fb il ministro dell'Interno Matteo Salvini. In un altro post il vicepremier ha commentato la frase della Ong Sea Eye "'L'Italia non è Salvinia'. "Fate quello che volete, ma per chi non rispetta le leggi, i porti Italiani sono e rimarranno chiusi", ha scritto Salvini.