Siracusa, "Io amo Fontane Bianche" denuncia roghi di rifiuti

Piromani in azione a Fontane Bianche. L’Associazione “Io amo Fontane Bianche” ha ricevuto diverse segnalazioni di incendi appiccati nei punti di raccolta rifiuti. Da qui l'ennesimo rilievo mosso all’amministrazione sui problemi riguardanti il servizio di igiene urbana.

“Nell’attesa del nuovo bando - dichiara il presidente dell'associazione, Burgaretta - sollecitiamo l'incremento dei controlli in zona per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti e sottoponiamo, sin da subito, il progetto di isole ecologiche avanzato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per una migliore erogazione del servizio di nettezza urbana a Fontane Bianche"