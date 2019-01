L'Ortigia battuta dal Pro Recco alla Paolo Caldarella

Il Recco vince per 11 a 5 alla “Paolo Caldarella” nella dodicesima giornata di campionato, prima partita del 2019. Coach Piccardo, in tribuna per squalifica, recupera Cassia e Rotondo. Con la calottina numero 10, libera dopo la partenza di Vapenski, il giovanissimo Mattias Ortoleva.

Anche il grande Rudic deve fare i conti con una squadra reduce dalla lunga sosta e con giocatori aggregati alla Nazionale di Campagna nella trasferta americana.

In vasca, però, nonostante qualche errore di troppo da una parte e dall’altra, inimmaginabile durante altri momenti della stagione, viene fuori una partita divertente che ha tenuto acceso l’entusiasmo del pubblico presente.

Tra i locali, oltre alla cinquina realizzata da Giacoppo, ottima prestazione di Caruso, Cassia e Farmer, protagonisti in una partita non semplice.

Partita buona per entrambe le squadre che adesso dovranno riprendere il ritmo campionato.