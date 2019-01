La provincia di Siracusa nella morsa del gelo, VIDEO della neve a Sortino

Non accenna a dare una tregua l'ondata di gelo che da qualche giorno è arrivata anche in provincia di Siracusa.

Sempre più giù la colonnina di mercurio e già ieri sono comparsi i primi fiocchi di neve nei Comuni montani.

Questa mattina, intorno alle 11, la neve ha fatto la sua comparsa a Sortino ed è caduta almeno per una mezz'ora. Il sole che faceva capolino tra le nuvole, ha però impedito alla neve di rimanere intatta al suolo.

Per nulla sorpresi gli abitanti del posto, abituati, nel periodo invernale a vedere il loro paesino rivestito di bianco.