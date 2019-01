Lentini, istituito un Comitato per la difesa dell’Ospedale

Ospedale insufficiente quello di Lentini, tanto che alcuni cittadini ne hanno chiesto l'equiparazione a quello di Ragusa. Questo è venuto fuori ieri sera, in sede di conferenza, presieduta dall'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

"Il Governo regionale torni sulle proprie posizioni e che la provincia di Siracusa venga trattata come quella di Ragusa che, pur avendo 80.000 abitanti in meno rispetto a Siracusa, ha tre ospedali di I livello, mentre a Siracusa, nell’indifferenza di tutti, sono stati assegnati solo due ospedali di I livello" - ha detto Vinciullo.

Al termine della conferenza si è costituito un Comitato per la difesa dell’Ospedale di Lentini, a tutela della sanità pubblica siracusana, aperto all’adesione di tutti i cittadini, associazioni operanti sul territorio, gruppi politici, sindacati,ecc