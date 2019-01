“Tango”, la nuova commedia musicale con Manlio Dovì: casting a Catania

Aperti i casting per quattro attrici cantanti co-protagoniste e due attori cantanti per affiancare Manlio Dovì, protagonista della nuova commedia musicale “Tango”, che debutterà il 24 maggio al Teatro Ambasciatori a Catania. “Tango”, di Aldo Lo Castro e prodotto da “Agra teatro” per la regia di Gisella Calì (che ha diretto “Rent”, “Worms”, “Save the Cotton’s”, “I promessi sposi”) e le coreografie di Erika Spagnolo, è una commedia musicale dai risvolti tragicomici. Le audizioni si svolgeranno a gennaio a Catania. Si cercano attori e attrici cantanti con comprovata esperienza nel settore dei musical. Chi è interessato può inviare curriculum vitae e foto alla mail: agrateatro@gmail.com