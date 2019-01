Siracusa, disabilità: gara di solidarietà per l'acquisto di attrezzature

Sono state acquistate alcune attrezzature per la Cittadello dello Sport destinate alla fruizione degli impianti sportivi da parte di soggetti diversamente abili e, comunque, di ampliare, come da programma, l’offerta di discipline e mezzi per la collettività, grazie al contributo di alcune associazioni.

A darne notizia è il Circolo Canottieri Ortigia. In particolare sono stati acquistati: due sollevatori meccanici di ultima generazione, per l’accesso in vasca da parte di soggetti con disabilità motorie; di canestri per il Baskin e di attrezzature per il Sitting Volley.

Alla raccolta fondi hanno partecipato:

- Associazione Nazionale Magistrati – Sezione di Siracusa

- Ordine degli Avvocati di Siracusa

- Ordine dei Commercialisti

- Assostampa Siracusa

- Padre Aurelio Russo – Rettore Santuario Madonna delle Lacrime

- Associazione Nazionale Costruttori Edili

- Consulta Studentesca

- Associazione Sicilia Turismo per Tutti

- Dott. Mario Leone – Dermatologo in Siracusa