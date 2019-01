Siracusa, in casa fucile, pistole e munizioni: arrestato 20enne

Deteneva in casa armi clandestine e munizioni, la Polizia di Stato di Siracusa lo ha arrestato.

Si tratta di Stefano Aglianò, 20 anni, nato a Siracusa, già noto alle Forze di Polizia.

Gli agenti, a seguito di perquisizione domiciliare, lo hanno trovato in possesso di svariate munizioni per fucile calibro 12 e per pistola calibro 380.

Nella terrazza di casa, in un vano chiuso, ma aperto grazie a delle chiavi trovate nei pantaloni di Aglianò, è stata trovata una pistola “Bruni Mod. 85” con canna modificata, di colore grigio e una pistola, di colore nero “Bruni mod 92", con canna modificata, con all’interno cartucce della stessa tipologia di quelle rinvenute nell’abitazione del giovane.

Il ragazzo è stato accompagnato presso la casa circondariale di “Cavadonna”