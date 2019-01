Casapound Siracusa, striscione di protesta contro l'opposizione del sindaco Italia al "decreto sicurezza"

Continua il dibattito sul decreto sicurezza voluto dal ministro Matteo Salvini. Dopo la 'disobbedienza' del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, tanto sindaci hanno deciso di disattendere la legge, compreso il primo cittadino di Siracusa, Francesco Italia.

Contro questa scelta protesta Casapound Siracusa con uno striscione in Ortigia che recita: “Il sindaco tutela i clandestini, ma abbandona i suoi cittadini”.

"Ricordiamo - si legge in una nota del movimento - al sindaco che a Siracusa, soprattutto nelle zone periferiche, ci sono seri problemi di sicurezza, per non parlare: dell'irresponsabile gestione dell'igene urbana, del degrado che investe tutta la città, del nuovo ospedale per il quale i cittadini aspettano da anni una risposta, delle drammatiche condizioni nelle quale riversano numerose strade, dei migliaia di cittadini siracusani che vivono sotto la soglia di povertà, e si potrebbe continuare all'infinito".

“E mentre il sindaco abbandona i cittadini per fare il Mimmo Lucano della situazione – conclude nella nota il movimento della tartaruga frecciata – Casapound Italia è nelle strade al fianco dei cittadini e in sostegno delle famiglie italiane in difficoltà”.