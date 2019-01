Siracusa, domenica la Befana arriva in periferia: festa a Grottasanta

Sarà al centro sociale Grottasanta, in via Luigi Foti a Siracusa, la "Befana in periferia", dalle 10 alle 13.

L'iniziativa, in collaborazione con il centro è stata organizzata dal Cenaco. Possono partecipare i bambini sino a undici anni di età.

Ad attenderli giochi , animazione, regali, spettacoli di intrattenimento per piccini.