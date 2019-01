Canicattini Bagni, sospese le lezioni dal 7 al 9 gennaio nei plessi “Mazzini” e “Garibaldi”

Disposta dal primo cittadino Marilena Miceli, tramite ordinanza sindacale, la chiusura per i giorni 7-8-9 gennaio 2019 dei plessi scolastici “G. Mazzini” e “G. Garibaldi” del 1° Istituto Comprensivo “G. Verga” di Canicattini Bagni.

Da ieri, e fino a domani, gli edifici sono sottoposto a prove di verifiche di vulnerabilità sismica, finanziate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, con prove sulla muratura che causano polvere.

In fase di ultimazione i lavori di manutenzione del terzo piano nel plesso “G. Mazzini” dove saranno ospitate le classi della Scuola Media “G. Verga”, attualmente parzialmente inagibile e in attesa del decreto per la messa in gara dei lavori di ripristino.

Con la sospensione delle attività didattiche, specifica nell’Ordinanza il Sindaco Miceli, si provvederà, pertanto, alla pulizia dei locali dopo le verifiche di vulnerabilità sismica e il completamento dei lavori di manutenzione, e al trasferimento delle classi della Scuola Media al “Mazzini”.