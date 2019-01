Canicattini Bagni, una targa i campioni internazionali di Kick Boxing e Maratona

Premiati con una targa, dal sindaco Marilena Miceli e fall’Assessore allo Sport, Pietro Savarino, questa mattina, gli atleti canicattinesi che nello scorso anno appena concluso si sono distinti a livello nazionale e internazionale nelle rispettive discipline sportive

Si tratta dei giovani atleti del Team Lion della palestra “Street Academy” di Canicattini Bagni allenati dal coach Claudio Vasile, che con la Nazionale Italiana hanno partecipato, nel Novembre scorso, al Campionato Mondiale unificato WTKA di Kick Boxing, che si svolto al Carrara Fiere di Massa Carrara con oltre 5.000 atleti provenienti da 126 Paesi, e della quarantaseienne maratoneta Mariella Barbagallo, recentemente protagonista delle Maratone di Firenze e di Palermo.

A ricevere il riconoscimento dell’Amministrazione comunale è stato il sedicenne Saverio Antonino Di Giacomo, pluricampione italiano e, dal Novembre scorso, anche Campione mondiale, che alla sua terza esperienza in Azzurro a Massa Carrara ha conquistato la medaglia d’Oro nella categoria 16-18 anni UFR Russo e la medaglia di Bronzo del K1 Light.

Con lui anche la giovanissima 15enne Doriana Liotta, medaglia d’Oro nella categoria 13-15 anni UFR Russo, in aggiunta ad una medaglia d’Argento nel K1 Light. E il piccolo Aaron Basta, medaglia di Bronzo, nella sua prima esperienza in Nazionale, nel Light Contact.

Targa di riconoscimento per i prestigiosi risultati raggiunti nel 2018 anche per Marinella Barbagallo, maratoneta di 46 anni, che corre per i colori dell’Associazione sportiva amatoriale “Placeolum” di Palazzolo Acreide, e che solo quattro anni addietro ha scoperto il fascino della corsa registrando già nel suo carnet personale ben 11 Maratone di 42,195 km.

Le ultime due delle quali con risultati più che brillanti, classificandosi prima delle siciliane con un tempo di 3 ore e 22 minuti alla 35° edizione della Firenze Marathon del 25 Novembre, e a Dicembre prima in assoluto, trionfando nella “6 ore di Mondello” a Palermo, percorrendo ben 52 km nel tempo fissato dalla giuria e fermato a 4,5 ore a causa del forte vento.

Un successo che il prossimo 20 Gennaio la vedrà in America alla Maratona di Houston, dove conta di migliorare il suo tempo personale, guardando e sognando la grande Maratona di New York a Novembre.