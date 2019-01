Siracusa, amministrativi da Igm a Tekra: i sindacati: "Demansionamento sì, ma secondo le norme"

Convocato questa mattina, a Palazzo Vermexio, un tavolo tecnico per discutere della posizione degli amministrativi che da Igm dovrebbero passare a Tekra.

Demansionamento sì, ma come previsto dalle norme contrattuali, hanno proposto i rappresentanti di FP Cgil, Fit Cisl, Uil Trasport e Ugl Ambiente.

I segretari Franco Nardi, Alessandro Valenti, Silvio Balsamo e Tonino Galioto, hanno ribadito al sindaco Italia, all’assessore Coppa e ai rappresentanti della Tekra, che per i 23 amministrativi interessati dal provvedimento di demansionamento bisognerà attenersi alle norme previste dal contratto di lavoro.

L’azienda si è riservata un breve periodo di riflessione e fornirà risposte a breve termine.