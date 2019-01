Siracusa, Prezzi al consumo: a dicembre variazione pari a 0%

Rilevato l’indice congiunturale dei prezzi al consumo (NIC) nella Città di Siracusa, risulta variato dello 0% rispetto al mese precedente, mentre l’indice tendenziale generale (NIC) risulta aumentato del 1.8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, durante la riunione della Commissione “Prezzi al consumo” del Comune di Siracusa, presieduta dall'assessore Fabio Moschella, per il mese di Dicembre 2018.

Le divisioni di spesa che registrano un aumento del tasso congiunturale rispetto al mese precedente sono: Prodotti alimentari e bevande analcoliche 0.3%; Mobili, articoli e servizi per la casa 0.2%; Servizi sanitari e spese per la salute 0.2%; Comunicazioni 0.2%; Ricreazione, spettacoli e cultura 1.4%; Altri beni e servizi 0.1%.

Le variazioni con tasso congiunturale pari a zero riguardano le seguenti divisioni di spesa: Bevande alcoliche e tabacchi; Abbigliamento e calzature; Abitazione, acqua, elettricità e combustibili; Istruzione.

Le divisioni di spesa che registrano una diminuzione del tasso congiunturale rispetto al mese precedente sono: Trasporti -0.8%; Servizi ricettivi e di ristorazione -1.3%.

Le rilevazioni sono state effettuate secondo le disposizioni e le norme tecniche stabilite dall’Istat e approvate dalla Commissione Comunale di controllo dei prezzi al consumo.