Sicilia, il 2018 della Polfer: 9532 pattuglie in stazione (+5%) e 3783 a bordo treno

Il 2018 è stato un anno dedicato alla prevenzione e sicurezza del trasporto su rotaia per la Polizia Ferroviaria, con un impiego di 9532 pattuglie in stazione (+5%) e 3783 a bordo treno. Sono stati scortati complessivamente 7675 convogli ferroviari (in media 21 treni al giorno). Sono stati inoltre predisposti 1081 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui convogli. Grazie a tale dispositivo la Specialità ha tratto in arresto ed indagato in stato di libertà rispettivamente 41 e 128 persone, procedendo complessivamente al controllo di 60590 persone sospette (+24 %).

L'attività di contrasto ai furti di rame ha permesso di recuperare oltre 1050 chili di rame.Inoltre, nel 2018, il personale della Specialità ha rintracciato 28 persone scomparse, di cui 25 minori. Per quanto riguarda i minori, si tratta di soggetti, sia italiani che stranieri, per lo più di sesso maschile che, si allontanano per ragioni diverse dalle loro famiglie o centri di accoglienza.

Anche nel 2018 la Polizia Ferroviaria, con il progetto “Train…to be cool” ha incontrato gli studenti di diverse scuole siciliane, allo scopo di sviluppare in particolare la cultura della sicurezza in ambito ferroviario, attraverso la conoscenza e l’applicazione delle regole di un corretto comportamento, al fine di contribuire alla riduzione degli eventi incidentali che vedono coinvolti, spesso, proprio i giovani. L’attività di divulgazione è stata articolata anche in numerosi eventi di piazza promossi dalle Questure ma anche dai Comuni e da comitati civici. In tutto sono stati raggiunti circa 7500 giovani (+75%).