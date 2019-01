Il parlamentare Scerra: "Con la Finanziaria 900 mila euro per 13 Comuni della provincia di Siracusa"

Circa 900 mila euro che andranno nelle casse di 13 comuni della provincia di Siracusa, provenienti dal fondo da 400 milioni destinato alle piccole opere dei Comuni al di sotto dei 20 mila abitanti per mettere in sicurezza strade, scuole, edifici pubblici e per il patrimonio comunale.

A darne notizia è Filippo Scerra, portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle e capogruppo della XIV commissione Politiche dell'Unione Europea.

"I finanziamenti maggiori - afferma Scerra - andranno ai Comuni di Carlentini, Melilli, Francofonte e Priolo, per circa 100 mila euro. Intorno ai 70 mila euro la somma per Palazzolo Acreide, Sortino, Solarino e Canicattini Bagni, mentre circa 50 mila euro saranno assegnati a Portopalo e Ferla. Infine, fondi per 40 mila euro a Buccheri, Buscemi e Cassaro. La cifra esatta sarà comunicata ai singoli comuni, entro il 15 gennaio 2019, da parte del Ministero dell’interno. Le risorse verranno stanziate, in base al numero di abitanti, e i lavori dovranno partire entro il 15 maggio”.

I Comuni beneficiari dovranno rendere nota la fonte del finanziamento, la finalizzazione e l’importo assegnato, pubblicando il tutto sul proprio sito internet nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente". Le risorse verrano stanziate per il 50% all’avvio dei lavori e per il restante 50% dopo l’invio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In caso di mancato rispetto delle scadenze e delle direttive, è prevista la revoca degli stanziamenti. “Così facendo - conclude Scerra - forniremo agli enti locali tutti gli strumenti per dare una prima e immediata risposta alle richieste della provincia di Siracusa, dando il via a degli investimenti possibili grazie a un esecutivo che dedica finalmente la giusta attenzione alle necessità delle comunità e del territorio".