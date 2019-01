L'ondata di gelo travolge Siracusa, temperature destinate a scendere

Nevicate a quote molto basse, localmente fino al livello del mare, anche sui versanti tirrenici della Sicilia, in particolare nelle zone montuose.

Una novità per la provincia di Siracusa che questa mattina si è svegliata nella morsa del gelo, con qualche accenno di fiocco di neve nella zona montana.

Le temperature, così come preannuncia il sito Meteo web, sono destinate a scendere, in particolare nella giornata di sabato 5 gennaio: molto fredde nelle minime del mattino, in lieve rialzo nelle massime diurne.