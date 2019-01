Villasmundo, fiamme da appartamento: trovato anziano carbonizzato. Una stufa malfunzionante a provocare il rogo

E' stato trovato carbonizzato, questa mattina intorno alle 8, al primo piano di una palazzina a Villasmundo (frazione di Melilli), il corpo di un uomo di 99 anni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare il rogo che pare potrebbe essere nato dal malfunzionamento di una stufa a gas. Sul caso stanno indagando i Carabinieri, ma tutto pare confermare l'incidente dovuto all'elettrodomestico.

In casa accanto all'appartamento dell'anziano anche il figlio e la nuora, i quali hanno riportato ferite non gravi. Sono stati proprio loro ad accorgersi del fumo proveniente dalla finestra dell'uomo e provando a salvarlo si sarebbero intossicati.

I due sono stati trasportati all'Ospedale Umberto I di Siracusa. Per l'anziano padre non c'è stato nulla da fare.