Siracusa, ancora ambulanti abusivi al Tempio di Apollo: l'invasione continua

Sono ancora lì sistemati lungo la recinzione del tempio di Apollo con la loro mercanzia esposta su teli adagiati per terra.

Ortigia non riesce a liberarsi del fenomeno degli ambulanti abusivi che si piazzano laddove si registra un flusso maggiore di residenti e turisti e il tempio di Apollo è proprio uno di questi. La foto che ci è stata inviata è stata scattata nel tardo pomeriggio del primo dell'anno, ma, come ci viene riferito, non sarebbe un'eccezione. E a piazzarsi con merce di ogni genere sono sia gli extracomunitari che i venditori locali.

La polemica forte era montata prima dell'estate e la Polizia Municipale aveva anche effettuato un blitz che per un po' di tempo aveva ristabilito il decoro dei luoghi. Ma evidentemente appena si allenta il controllo, il fenomeno si ripresenta come e più di prima, in barba a qualsiasi regola.