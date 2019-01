Agenzia delle Entrate, in 3 giorni 1,5 milioni di fatture elettroniche

Un milione e mezzo di fatture elettroniche scambiate dal primo gennaio sul sistema di interscambio Sdi: sono questi i primi dati diffusi oggi dall'Agenzia delle Entrate che sottolinea che questo è avvenuto ''senza che il partner tecnologico Sogei abbia rilevato alcun problema tecnico o rallentamenti" e che "anche i centri multicanali dell'Agenzia non hanno ricevuto segnalazioni di malfunzionamenti". Per il 97% dei documenti inviati è stata già resa disponibile la ricevuta per la quale c'erano 5 giorni di tempo.