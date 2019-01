Siracusa, Ortigia rimaneggiata contro il Recco

Sarà un'Ortigia rimaneggiata quella che sabato prossimo alla "Paolo Caldarella" scenderà in vasca contro il Recco: mancherà di Boris Vapenski, andato in Georgia, e Raffaele Rotondo che smaltisce una botta alla spalla. In infermeria anche Susak che ha rimediato quattro punti di sutura. Ancora in ritiro con la nazionale giovanile, per un allenamento, Francesco Cassia.

Coach Stefano Piccardo à costretto, quindi, a fare di necessità virtù con un roster superstite di nove giocatori: "Non è sicuramente un momento felice – ammette il tecnico ligure – c’è ancora da smaltire la partenza di Vapenski che, per le sue caratteristiche, ha rappresentato un valore aggiunto per la squadra e una soluzione importante per le nostre caratteristiche. Siamo consapevoli che non è semplice rimpiazzare un giocatore di quella levatura.

Contro il Recco, per tutta una serie di vicende, avremo a disposizione nove dei tredici “titolari”, e due di questi sono i portieri. Si aggregheranno Giribaldi, Ortoleva e Calore ma siamo consapevoli che i nostri obiettivi stagionali, a questo punto, cambiano decisamente. Dovremo reggere il colpo ed essere bravi a gestire questo nuovo momento. C’è la maturità giusta, la voglia, e i ragazzi dimostreranno il loro attaccamento a questi colori e ai nostri tifosi".