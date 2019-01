Danni nevicata 2015, contributi di ristoro per aziende della zona sud della provincia di Siracusa estesi fino all'80%

Passano dal 38 all'80% i contributi di ristoro dei costi sostenuti per le spese di reimpianto delle serre agricole danneggiate dalla nevicata di capodanno del 2015. Sono 30 le aziende, tra Pachino, Portopalo, Rosolini e Noto, interessate dalla novità e che con il 38% dovevano reimpiantare le strutture, mentre il successivo 42% è destinato alla ricostruzione.

«A distanza di 4 anni esatti – ha dichiarato il sindaco di Pachino, Roberto Bruno – si conclude una procedura molto delicata, soprattutto per i danni ingenti che hanno subito i nostri agricoltori".

Soddisfazione da parte dell’Assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera, «per essere riusciti – ha dichiarato Bandiera - a completare un iter non semplice e a far passare il giusto principio dell’eccezionalità dell’evento atmosferico, che ci ha consentito, attraverso fondi regionali, e in armonia con le disposizioni normative vigenti, di risarcire l’80% dei danni subiti dalle aziende che, documentazione alla mano, hanno ripristinato le proprie strutture danneggiate".

“Gli uffici - informa la deputata di Fi, Rossana Cannata - hanno emesso i decreti integrativi della concessione e dopo seguirà l'emissione dei provvedimenti di liquidazione. E' un forte segnale di vicinanza - conclude la Vicepresidente dell’Antimafia e dell’Anticorruzione - che questo Governo dà alle imprese e all’agricoltura, motore trainante della nostra economia”.