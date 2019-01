Augusta, sequestrate 200 vasche in amianto deteriorate: segnalati in due

Duecento vasche in amianto, alcune delle quali molto deteriorate sono state rinvenute dai Carabinieri ieri mattina, in contrada Correale, nel territorio di Augusta.

Ogni vasca era della capienza di 500 litri. Tutto il materiale, classificato come rifiuto pericoloso, è stato sequestrato e i due proprietari del terreno, padre e figlio, augustani, di di 82 e 52 anni, commercianti incensurati, sono stati segnalati per le violazioni delle norme ambientali all' autorità giudiziaria e amministrativa.