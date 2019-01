Un quintale e mezzo di 'botti' nascosti in garage e depositi, il sequestro delle Fiamme Gialle tra Siracusa e Floridia

Mezzo quintale di "botti" illegali nascosti in un garage in centro a Floridia. Questa la scoperta della Guardia di Finanza di Siracusa che, in occasione del Capodanno, ha intensificato i controlli in tutta la provincia di Siracusa.

A detenere i prodotto illegali M.F., 63 anni, il quale è stato denunciato a piede libero alla Procura per avere allestito un deposito abusivo di materiale infiammabile ed esplodente.

Gli artifizi pirotecnici sono stati sequestrati. E’ stato inoltre individuato un altro deposito illegale, allestito in pieno centro abitato di Siracusa, ove sono stati rinvenuti numerosi cartoni con oltre 2.500 artifizi pirotecnici, anche artigianali, di genere vietato. Anche in questo caso il responsabile è stato denunciato.